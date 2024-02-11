Бё прокомментировал обстоятельства, которые мешают биатлонистам на чемпионате мира – 2024

Биатлонист сборной Норвегии, пятикратный олимпийский чемпион, Йоханнес Бё рассказал о том, как справиться с сильным шумом, из-за которого спортсмен не слышит тренеров на стадионе в Нове-Место (Чехия), где проходит чемпионат мира – 2024.

«Сообщения важны для передачи тактики, но, возможно, нам придётся найти доску и мел на выходные, чтобы видеть, что хочет донести до нас тренер.

В каком-то смысле я был готов к тому, что здесь будет звук, поэтому стараюсь использовать глаза, находить большие экраны и сам находить информацию. Сразу за тренерами размещают второстепенные зоны, где находится 10 тысяч человек, и это может быть не самое лучшее место, чтобы получить подсказку», – приводит слова Бё NRK.

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Отметим, что Бё стал вторым в спринте на чемпионате мира — 2024. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику Стурла Холм Легрейду 3,5 секунды.Третьим к финишу пришёл ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лёжке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.