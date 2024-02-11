Норвежским биатлонистам тяжело выступать под шум толпы

Чешские болельщики, собравшиеся в Нове-Место (Чехия), чтобы посмотреть гонки чемпионата мира по биатлону, создают очень много шума, из-за чего норвежским спортсменам тяжело сконцентрироваться на дистанции. Стурла Легрейд, биатлонист из Норвегии, заявил, что прохождение трассы с таким шумом похоже на гладиаторские бои.

«Это как войти в Колизей, как это делали в старину гладиаторы. Вы входите туда и окружены шумом и сумасшедшими людьми» — приводит слова Легрейда NRK.

Норвежский биатлонист Тарьей Бё сказал, что реакция болельщиков не дала полностью раскрыться спортсменам

«Мы ничего не слышали. Так что нам, вероятно, придётся составить лучший план на оставшуюся часть выходных», — приводит слова Бё NRK.

Отметим, что на чемпионат мира по биатлону, который проходит с 7 по 18 февраля на арене «Высочина», продано около 200 тыс. билетов. На трибунах ажиотаж, а спортсменам из-за шума сложно соревноваться.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.