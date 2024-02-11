Латыпов — о Большунове: все ждут, что он проиграет в этом сезоне, но это вряд ли случится

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, одержавший вторую победу на Спартакиаде-2024, высказался о победной серии лыжника Александра Большунова.

«Я также стараюсь выкладываться во всех гонках. Саша Большунов — такой уникум, никому не даёт шанса даже приблизиться. Все с нетерпением ждут, сможет ли он проиграть в этом сезоне. А я думаю, что это вряд ли случится», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Также биатлонист ответил, не будет ли ему страшно пересечься с Большуновым в биатлонных соревнованиях.

«Я думаю, нет, но конкуренция будет серьёзной. Посмотрим, может быть, это случится», — добавил Эдуард Латыпов.

Напомним, 11 февраля Латыпов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.19,0 секунды, допустив три промаха.