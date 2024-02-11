Вице-чемпионка Спартакиады в пасьюте Казакевич: сегодня мой день

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, ставшая второй в гонке преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024, прокомментировала итоги соревнования.

«Сегодня, как показала гонка, — мой день. Всё получилось. Я очень рада, что смогла справиться с собой. Слёзы? Когда каждый старт не приносит тебе того, к чему ты стремишься, после такого действительно слёзы счастья наворачиваются. Когда поняла, что с медалью? Когда справилась с пятым выстрелом на заключительной стрельбе. Тут ведь очень тяжёлый подъём около километра и каждый штрафной круг даёт о себе знать. Мы приехали сюда за три-четыре дня до старта, успели ознакомиться со всеми кругами. А наш тренер приезжал сюда за месяц до начала Спартакиады, чтобы понять, какой рельеф, и подобрать соответствующий во время тренировочного сбора.

На последнем круге я видела, что Насте уже тяжело, у неё заканчивались силы. Поэтому старалась приблизиться. Я выкатилась со спуска фактически следом за ней, а затем в подъём у меня получилось уйти от неё. Мне кричали, что я ухожу и осталось только спуск отработать», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.