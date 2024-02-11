«Не думал, что золото будет достижимо». Йоханнес Бё — о победе в пасьюте на ЧМ-2024

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который сегодня, 11 февраля, одержал свою 18-ю победу на чемпионатах мира, завоевав золото в гонке преследования на мировом первенстве — 2024 в Нове-Место (Чехия), высказался о своём выступлении.

«Победа далась тяжело и значит очень многое. Это был грандиозный бой, особенно с Кристиансеном. Кроме того, Тарьей Бё был очень быстр ходом. Последние две стрельбы были совсем непростыми: подул ветел, а я знал, что стремлюсь к золоту. Было много ветра и нервов, этого достаточно. У меня была пара выстрелов, которые были… ух, близки к краю, но всё же в мишени. Когда такое происходит, дальше вы целитесь в центр. С некоторыми выстрелами везёт, вы концентрируетесь и попадаете в центр.

Это мечта, которая сбывается. Завоевать золотую медаль после выступлений в прошлом году — это, конечно, большое давление. Перед этим чемпионатом мира я не чувствовал себя фаворитом. Не думал, что золото будет достижимо. Но у меня был хороший день, значит, всё возможно. Сейчас моя форма становится всё лучше и лучше. Сегодня у нас снова были отличные лыжи, мы приближаемся к тем же результатам, что и в прошлом году», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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