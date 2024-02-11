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Видео второй подряд личной победы Жулии Симон на чемпионате мира — 2024

Видео второй подряд личной победы Жулии Симон на чемпионате мира — 2024
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Сегодня, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 состоялась женская гонка преследования. Победила в ней француженка Жулия Симон, которая двумя днями ранее выиграла и спринт в рамках турнира. Спортсменка прошла пасьют с одним промахом на огневом рубеже.

Второй в гонке стала итальянка Лиза Виттоцци. Она один раз ошиблась на стрельбе и на финише проиграла Симон 46,3 секунды. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка из Франции Жюстин Бреза-Буше, которая с четырьмя промахами проиграла соотечественнице 49,3 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки преследования на чемпионате мира, в которой Жулия Симон одержала вторую личную победу подряд.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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