Кристиансен — о слезах на награждении: я потерял дедушку во время ЧМ

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен рассказал, из-за чего плакал во время награждения после пасьюта на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен занял третье место в гонке преследования. В пятницу он узнал о смерти дедушки.

«Были немного двоякие чувства, потому что я потерял дедушку во время ЧМ. Папа позвонил мне в пятницу и сообщил, что дедушка скончался. Он следил за моими выступлениями до самого конца, так что это эмоциональный момент. Мне было трудно мобилизоваться в эти выходные. Две бронзовые медали превзошли мои ожидания», – приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, ранее в спринте Кристиансен также финишировал с бронзой. Спортсмен уступил Йоханнесу Бё 38,5 секунды при трёх промахах.