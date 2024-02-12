Тарьей Бё: пятое место в пасьюте на ЧМ — большое поражение

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, высказался о своём пятом месте в гонке преследования на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен допустил по ходу гонки четыре промаха и на финише уступил победителю, своему младшему брату Йоханнесу Бё, 1 минуту и 20,9 секунды.

«На финише мне было очень тяжело. Трудно не владеть медалью. У меня была возможность завоевать золото, серебро и бронзу, поэтому пятое место — большое поражение», — приводит слова Бё VG.

Тарьей Бё шёл третьим после первой стрельбы и вторым — после второй и третьей, все эти огневые рубежи спортсмен прошёл без промахов. Однако на финальной стрельбе норвежец промахнулся четыре раза, вследствие чего потерял шанс выиграть медаль чемпионата мира.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.