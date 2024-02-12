«Это сильный удар». Фийон Майе — об 11-м месте в пасьюте на ЧМ-2024

Французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпиады 2022 года Кентен Фийон Майе высказался о своём 11-м месте в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен по ходу гонки допустил шесть промахов и проиграл победителю, норвежцу Йоханнесу Бё, 2 минуты 11,4 секунды.

«Это сильный удар. Лыжи были хороши, можно было побороться. Это сложно. Мне сложно объяснить свои промахи, может быть, во время гонки был несильный ветер, которого не было во время пристрелки. Но некоторые, как Фабьен Клод, смогли адаптироваться. Тяжело, дистанция была длиннее на шесть штрафных кругов.

Я разочарован, но всё ещё с нетерпением жду, что будет дальше. Возможность показать результат всё ещё есть. Сегодня мне мешали несколько старых проблем, которые исчезали на некоторое время. Постараюсь добиться большего в будущем», — приводит слова Майе Biathlon Live.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.