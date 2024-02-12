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Тарьей Бё — Самуэльссону после пасьюта: ты постоянно говоришь всякую ерунду

Тарьей Бё — Самуэльссону после пасьюта: ты постоянно говоришь всякую ерунду
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прервал разговор шведского спортсмена Себастиана Самуэльссона с журналистами в микст-зоне после гонки преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Швед говорил о борьбе с норвежцем за пятое место в пасьюте и, услышав это, Бё, который также давал комментарий журналистам, вмешался в разговор.

«Если бы на последнем круге речь шла о золоте, я бы обогнал Тарьея. Тогда у меня была бы дополнительная мотивация», — приводит слова Самуэльссона VG.

«Ты постоянно говоришь всякую ерунду. И вы всё время в это верите (улыбается)?» — сказал Бё, обращаясь к Самуэльссону и журналистам.

«Тарьей был разъярён на трассе. Думал, что шведы не могут навязать борьбу», — ответил Самуэльссон с улыбкой на лице.

«Он так много говорит. Он всегда прав. Я победил его на последнем круге, и теперь он может только говорить об этом. Типичный Себбе (смеётся)», — добавил Тарьей.

Напомним, Тарьей Бё стал пятым в этой гонке, допустив четыре промаха. Самуэльссон занял шестое место с тремя промахами.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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