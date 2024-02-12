«Мы прежде всего братья». Йоханнес Бё — о поддержке брата Тарьея после пасьюта на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о поддержке брата Тарьея Бё после финиша гонки преследования на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

Йоханнес Бё выиграл золото в этой гонке, допустив три промаха. Его старший брат Тарьей промахнулся четыре раза на последнем огневом рубеже и не смог побороться за медали, заняв итоговое пятое место. После финиша гонки Тарьей Бё был разочарован своим выступлением, и младший брат прервал празднование успеха, чтобы подойти к нему и поддержать.

«Я постарался его поддержать, это непростая ситуация. Если бы Тарьей допустил два промаха, он бы выиграл медаль и мы оба были бы на пьедестале. Если бы он выиграл, а я выступил не так удачно, он тоже поддержал бы меня. Мы прежде всего братья», — приводит слова Йоханнеса Бё SVT.

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