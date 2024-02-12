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Пропустивший два старта Поварницын примет участие в индивидуальной гонке на 20 км

Пропустивший два старта Поварницын примет участие в индивидуальной гонке на 20 км
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Чемпион мира среди юниоров российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область, в понедельник, 12 февраля, вышел на тренировку перед гонкой на 20 км в Златоусте на соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024, в которой примет участие завтра. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее биатлонист пропустил спринт на 10 км, прошедший 10 декабря, и гонку преследования на 10 км, которая состоялась 11 февраля. Причиной отсутствия спортсмена, по словам тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, была вирусная инфекция.

Индивидуальная гонка у мужчин состоится во вторник, 13 февраля. Начало соревнований в 9:00 мск. Напомним, победы в двух предыдущих гонках у мужчин одержал биатлонист Эдуард Латыпов.

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