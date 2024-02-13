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Опубликован стартовый лист женской индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2024

Сегодня, 13 февраля, в Нове-Место (Чехия) пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Чемпионат мира – 2024, Нове-Место. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины. Стартовый лист (частичный):

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Маркета Давидова (Чехия)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

9. Марит Скуган (Норвегия)

10. Лиза Виттоцци (Италия)

12. Ханна Эберг (Швеция)

13. Доротея Вирер (Италия)

16. Жулия Симон (Франция)

18. Франциска Пройс (Германия)

21. Юлия Джима (Украина)

25. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

26. Анамария Лампич (Словения)

33. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

51. Ида Льен (Норвегия)

82. Дарья Виролайнен (Финляндия).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.