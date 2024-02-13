Смольский: хотелось бежать быстрее, но пока организм не даёт этого сделать

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен занял второе место.

«Своей работой я доволен. Конечно, хотелось побыстрее бежать по дистанции, но пока организм не даёт этого сделать. Я потренируюсь и в конце сезона покажу всё, что могу. Погода сегодня — идеальная для биатлона. Не холодно, комфортно, снег прекратился.

20 км — это особая гонка, которая требует много концентрации и тактики, чтобы сохранить энергию до самого финиша. Если перебрать в начале дистанции, то можно очень много потерять на последних кругах, промахнуться, нахватать штрафных минут. Так что нельзя давать себе расслабиться морально", — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.