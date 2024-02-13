Смольский — о выступлении Алимбековой на Спартакиаде: Динара долго ждала этого момента

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о решении жены биатлонистки Динары Алимбековой-Смольской стартовать в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Златоусте. Этот старт станет первым для белорусской спортсменки после рождения ребёнка.

«Я не переживаю за Динару. Она сама хочет и готова стартовать. Просто хочется пожелать ей получить удовольствие от долгожданной гонки, первой в этом сезоне, можно сказать. Она долго ждала этого момента. Тренеры где-то даже были против того, чтобы она стартовала, потому что дистанция большая, но всё же Динара сказала, мол, просто хочу», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Последний раз биатлонистка выступала 30 марта 2023 года в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Тогда команда Беларуси заняла четвёртое место.