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Смольский — о выступлении Алимбековой на Спартакиаде: Динара долго ждала этого момента

Смольский — о выступлении Алимбековой на Спартакиаде: Динара долго ждала этого момента
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Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о решении жены биатлонистки Динары Алимбековой-Смольской стартовать в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Златоусте. Этот старт станет первым для белорусской спортсменки после рождения ребёнка.

«Я не переживаю за Динару. Она сама хочет и готова стартовать. Просто хочется пожелать ей получить удовольствие от долгожданной гонки, первой в этом сезоне, можно сказать. Она долго ждала этого момента. Тренеры где-то даже были против того, чтобы она стартовала, потому что дистанция большая, но всё же Динара сказала, мол, просто хочу», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Последний раз биатлонистка выступала 30 марта 2023 года в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Тогда команда Беларуси заняла четвёртое место.

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