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Сидоров поблагодарил сервис-бригаду после победы в индивидуалке на Спартакиаде — 2024

Сидоров поблагодарил сервис-бригаду после победы в индивидуалке на Спартакиаде — 2024
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Российский биатлонист Евгений Сидоров, одержавший победу в индивидуальной гонке на 20 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, поделился впечатлениями от соревнований и поблагодарил команду.

«Конечно, очень тяжело справиться с Латыповым, Смольским на дистанции, поэтому я сегодня делал акцент на хорошую стрелковую работу. Рад, что мне удалось сегодня справиться со всеми четырьмя огневыми рубежами.

Никаких предчувствий не было. Просто было хорошее самочувствие, лучше чем в прошедших гонках. Я подумал, что начинает приходить форма после сборов. Я очень рад тому, что приходят кондиции, которые были раньше.

Снег не испугал. Но тяжело было найти ту пару, которая сегодня поедет. Сервис-бригаде было непросто, но мы справились все вместе. Это наша общая победа", — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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