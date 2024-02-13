Анастасия Шевченко — о серебре Спартакиады-2024: я безумно счастлива!

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко в слезах прокомментировала итоги индивидуальной гонки на 15 км, прошедшей в Златоусте в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

«Я пробежала эту гонку на свой максимум. Стреляла четыре нуля и перед каждым рубежом говорила себе, что обещала маме стрельнуть ноль. И у меня это получилось! Я безумно счастлива!

Конечно, я рада, что вторая. Ещё я очень рада за Наташу. Вообще не обидно было ей проиграть. У меня сейчас буря эмоций. Не могу даже собрать мысли в кучу.

Программа-максимум выполнена? Хочется ещё одну медаль, желательно золотую, но и серебру я тоже очень сильно рада. Тем более это личная медаль», — сказала Анастасия Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.