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Наталия Шевченко: очень рада победе, Шевченко сегодня впереди всех!

Наталия Шевченко: очень рада победе, Шевченко сегодня впереди всех!
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Очень счастлива и рада, что не только я оказалась на пьедестале, но и Настя Шевченко сегодня впереди всех! Очень много эмоций. Они зашкаливают.

Сегодня шла четыре круга с большим запасом. Всё было спокойно, технично. Хорошо разложилась. Когда подходила к стрельбе, то не было волнения. Разве что на последнем рубеже понимала, что могу себе позволить всего один промах.

Думаю, побегу второй этап на смешанной эстафете. И второй или третий мне достанется уже в большой, женской эстафете. Ну а в масс-старте буду отдавать все силы, до конца!» — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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