Носкова: четвёртое — это обидное место. Надеюсь, смогу ещё побороться за медали

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Четвёртое — это обидное место. Если брать результаты по сезону, то могу быть довольна. Я попала в цветочную церемонию. Это нечасто получалось сделать в сезоне. Конечно, хочется большего. Хочется побороться за медали. Надеюсь, смогу это ещё сделать. Впереди три гонки. Желание и мотивация у меня есть.

Сегодня была самая тёплая погода за все гонки. Ветра практически не было. Он был, но с ним можно было бороться. Девушки это показали. Все неплохо стреляли. Один-два промаха было в основном. Это рабочие промахи и с ними можно бороться за медали», — передаёт слова Носковой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.