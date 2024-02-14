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Тандреволд мучают угрызения совести после неудачи в индивидуальной гонке

Тандреволд мучают угрызения совести после неудачи в индивидуальной гонке
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Сегодня, 13 февраля, завершилась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) Победу одержала Лиза Витоцци из Италии. Норвежская спортсмена Ингрид Тандреволд после гонки призналась, что испытывает чувство вины и ответственности за сегодняшний результат.

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«Единственное, о чем я могу сейчас думать, это то, что я сама чувствую ответственность. Я не справилась с давлением, которое оказывали на меня ни я сама, ни другие.

Я чувствую ответственность, что я, как руководитель команды, разочаровала и не смогла настроить других девчонок так, как должна. Есть так много людей, которые работают на нас день и ночь, которые позволяют нам выступать" — приводит слова Тандреволд VG.

Напомним, что сегодня норвежская биатлонистка стала 27-ой в индивидуальной гонке, однако именно она из всей женской части сборной Норвегии ближе всего была к пьедесталу.

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