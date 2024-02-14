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Й. Бё: после золота ЧМ был бы рад увидеть на подиуме норвежцев, ещё не завоевавших медали

Й. Бё: после золота ЧМ был бы рад увидеть на подиуме норвежцев, ещё не завоевавших медали
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Пятикратный олимпийский чемпион, 18-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что после завоёванного на чемпионате мира — 2024 золота в личной гонке готов пожертвовать своим местом на подиуме в следующих гонках ради товарищей по норвежской команде.

«У меня уже есть золото на этом чемпионате мира и ещё медали, так что теперь я совершенно честно могу сказать, что был бы счастлив увидеть подиум, на котором будут норвежцы, ещё не завоевавшие медалей», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Также на этом турнире норвежец стал серебряным призёром спринта и выиграл серебро в составе команды Норвегии в смешанной эстафете.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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