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Йоханнес Бё опубликовал пост после исторической победы в гонке преследования на ЧМ

Йоханнес Бё опубликовал пост после исторической победы в гонке преследования на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион, 18-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на свою победу в пасьюте, который состоялся в это воскресенье в рамках чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Я запомню это», — написал норвежец под постом с фото на финише в одной из социальных сетей.

В пасьюте все места в топ-5 заняли представители Норвегии. Вторым стал Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым к финишу пришёл Йоханнес Дале-Шевдал, а пятое место занял Тарьей Бё. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в гонке все первые пять мест заняли представители одной страны.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.
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