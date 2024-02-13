Йоханнес Бё опубликовал пост после исторической победы в гонке преследования на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 18-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на свою победу в пасьюте, который состоялся в это воскресенье в рамках чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Я запомню это», — написал норвежец под постом с фото на финише в одной из социальных сетей.

В пасьюте все места в топ-5 заняли представители Норвегии. Вторым стал Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым к финишу пришёл Йоханнес Дале-Шевдал, а пятое место занял Тарьей Бё. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в гонке все первые пять мест заняли представители одной страны.