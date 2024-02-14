Халили — о трассе в Златоусте: на кругах очень мало времени на восстановление

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года биатлонист Карим Халили рассказал об особенностях трассы в Златоусте.

«Не скажу, что она самая сложная на моей памяти. Рабочая трасса. Просто тут на кругах очень мало времени на восстановление. Наверное, поэтому многие жалуются. Но в целом всё хорошо. Нам ещё не везёт со скольжением: то снег, то сильный мороз. Будь погода более тёплой, без осадков, скорости были бы выше, и дистанция казалась бы легче», — приводит слова спортсмена «Тюменская Арена».

Напомним, в Златоусте проходят биатлонные соревнования Спартакиады сильнейших — 2024. Халили стал серебряным призёром соревнований в гонке преследования. На счету спортсмена также четвёртое место в спринте и восьмое место в индивидуальной гонке.