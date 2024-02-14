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Норвежские биатлонисты завоевали 8 из 9 медалей в трёх личных гонках ЧМ-2024

Норвежские биатлонисты продолжают доминировать на текущем чемпионате мира – 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия). 14 февраля в рамках ЧМ прошли три из четырёх личных гонок, норвежцы завоевали в них восемь из девяти медалей.

Единственным на данный момент биатлонистом не из Норвегии, которому удалось завоевать личную медаль на ЧМ-2024, стал немец Бенедикт Долль.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Мужчины

Спринт:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +18,6 (1).

Пасьют:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:36,9 (три промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 28,7 секунды (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,5 (3).

Индивидуальная гонка:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 45.49,0 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 58,9 секунды (1).

3. Бенедикт Долль (Германия) + 1.53,1 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.