«Надежда ещё есть». Биатлонист Фийон Майе — об оставшихся гонках на ЧМ-2024

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями после шестого места в индивидуальной гонке на ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия). А также выразил надежду, что медали мирового первенства ещё можно завоевать.

«Мне действительно трудно настроить свою стрельбу лёжа. Я много работаю, пытаюсь всё это исправить. У меня хорошие ощущения во время корректировок стрельбы, есть кое-что интересное. Но на соревнованиях я немного увлекаюсь результатом. Это своего рода техническое объяснение моих ошибок.

Тем не менее у меня хорошая форма. Была энергия. Мне удалось провести гонку, выложившись по максимуму. В некоторых моментах я доволен, но всё равно обидно финишировать без медали. Мне тяжело соревноваться и каждый раз совершать эти ошибки. Я изо всех сил пытаюсь найти тонкую разницу между правильным и идеальным выстрелами. Это ни к чему не приводит.

Теперь остались эстафеты и масс-старт. Я постараюсь собраться с мыслями, чтобы быть в полной готовности. Ещё есть надежда, иначе я бы вернулся домой», — сказал он в интервью L'Equipe.

Фийон Майе на чемпионате мира в Нове-Место вместе с партнёрами по сборной стал победителем в смешанной эстафете. Затем в связке «спринт-пасьют» он занял восьмое и 11-е места соответственно.