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Бьорндален: убеждён, Бё побьёт мой рекорд. Мне осталось сидеть на троне до конца сезона

Бьорндален: убеждён, Бё побьёт мой рекорд. Мне осталось сидеть на троне до конца сезона
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален предположил, когда 30-летний соотечественник Йоханнес Бё сможет побить его рекорд по числу побед на топ-уровне (Кубок мира, чемпионат мира и Олимпийские игры).

В данный момент Бё – третий биатлонист по количеству побед в истории этого вида спорта. Его опережают лишь француз Мартен Фуркад (83) и Бьорндален (95).

«Йоханнес побьёт мой рекорд. Ха-ха, я останусь на троне до конца сезона, но в следующем году он обойдёт меня, если сможет провести отличный сезон. При этом ни одна победа не достанется ему бесплатно, но Йоханнес всё равно побьёт мой рекорд, я в этом убеждён», — приводит слова Бьорндалена SVT.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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