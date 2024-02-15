Норвежские биатлонисты отправили Самуэльссону и другим шведам цветы после гонки на ЧМ

Норвежские биатлонисты признались, что в день индивидуальной гонки на чемпионате мира – 2024, 14 февраля (День всех влюблённых) отправили некоторым членам сборной Швеции цветы. В частности, адресатами точно стали Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Ханна Эберг.

Так свою инициативу прокомментировали некоторые норвежцы.

Эндре Стрëмсхейм: мы послали цветы разным людям. Досталось и Себастиану Самуэльссону. Он был немного подавлен и грустил, поэтому мы подумали, что цветы смогут поднять ему настроение.

Йоханнес Бё: приятно, что нам удалось принять в этом участие, но инициатива исходила от Ветле, надо отдать ему должное.

Ветле Шоста Кристиансен: несмотря на то что мы не очень высоко ценим такие коммерческие праздники, созданные американской культурой, мы увлеклись, когда оказалось, что у нас есть в запасе 50 евро наличными. Никто из них никак не отреагировал. Возможно, их немного задело то, что мы написали в записках, поэтому мы заглянем и узнаем, всё ли в порядке.

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