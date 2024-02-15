Тарьей Бё: в сезоне-2019/2020 я бы взял золото с таким результатом, но в гонке был брат

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Победу в гонке одержал его брат Йоханнес Бё.

«Ошибка в стрельбе иногда помогает, потому что это снижает давление. Я чувствовал себя очень спокойно и знал, что лыжи хорошо подготовлены. В сезоне-2019/2020 я бы взял золото с таким результатом, но там был мой брат. Я доволен своим выступлением. Хорошо, что Йоханнес стартовал раньше меня, потому что я видел, что теряют 7-10 секунд на круге. Знал, что если буду стрелять лучше, то обойду его, но мы допустили одинаковое количество ошибок, и он привёз мне минуту. Это была хорошая гонка, Йоханнес показал свой уровень, но у меня это не совсем получилось. В любом случае, отличный день для братьев Бё», — сказал Бё на пресс-конференции.