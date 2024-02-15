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Французы во 2-й раз в истории выиграли сингл-микст на ЧМ. Больше титулов только у Норвегии

Сборная Франции во второй раз в истории выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира.

Это произошло на текущем ЧМ, который проходит в Нове-Место (Чехия). Победу Франции принесли Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно) — 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха)

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) — отставание 24,6 секунды (0 + 5).

3. Норвегия (Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 27,4 (1 + 4).

Напомним, данная дисциплина впервые была введена в календарь чемпионатов мира в 2019 году. Больше французов в этом виде завоёвывали золотые медали лишь норвежцы (трижды).

Первое золото в сингл-миксте сборной Франции принесли Жулия Симон и Антонен Гигонна в 2021 году.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.