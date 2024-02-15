Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно прокомментировали победу в сингл-миксте на ЧМ-2024

Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно прокомментировали победу в сингл-миксте на чемпионате мира – 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия).

Фийон Майе: это лишь моё второе выступление в сингл-микстах. Первое было на Кубке Франции, так что для меня стать чемпионом мира в этой дисциплине – просто поразительно. Спасибо Лу, которая проделала отличную работу.

Жанмонно: подобные соревнования всегда очень напряжённые. На последней стрельбе, когда я узнала, что Ингрид допустила много промахов, я подумала: надо сконцентрироваться на своих выстрелах, и всё будет хорошо. Было тяжело, но мы справились.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно) — 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха).

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) — отставание 24,6 секунды (0 + 5).

3. Норвегия (Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 27,4 (1 + 4).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.