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Тандреволд показала, как команда встретила её после упущенного золота на ЧМ-2024

Тандреволд показала, как команда встретила её после упущенного золота на ЧМ-2024
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Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд опубликовала в социальных сетях трогательный ролик о том, как её поддержала национальная команда после неудачного выступления в сингл-миксте на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия).

Напомним, Тандреволд представляла Норвегию в сингл-миксте вместе с Йоханнесом Бё. Он передал ей эстафету в числе лидеров, однако Ингрид зашла на штрафной круг на решающей стойке, тем самым лишив команду шансов на золото.

На опубликованном Тандреволд видео сборная в полном составе встречает её у порога гостиницы, напевая ей известную песню для поднятия духа «Всё для Норвегии».

«Прихожу домой, а тут происходит вот это. Снова начинаю плакать. Я самый везучий человек в мире. Скажите мне, что у меня лучшие товарищи по команде в мире, не говоря мне, что у меня лучшие товарищи по команде в мире», — прокомментировала поддержку команды Тандреволд.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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