Виттоцци: в борьбе с Тандреволд ощутила прилив энергии и сказала себе: иди и выиграй

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци прокомментировала своё выступление с партнёром Томмазо Джакомелем в сингл-миксте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Итальянский дуэт занял второе место в этой гонке.

«Томми провёл действительно хорошую вторую половину гонки, и, когда он передал мне эстафету, я сказала себе, что буду действовать так, как умею только я, не задерживаясь на огневом рубеже. Последний круг получился занятным, потому что я пустила в ход стратегию. Сначала бежала медленно, потом Тандреволд обогнала меня на спуске, но я почувствовала прилив энергии и сказала себе: иди и выиграй. Это была тяжёлая, но очень хорошая гонка. Рада, что мы так выступили. Томмазо был хорош, он заслужил эту медаль. Думаю, эта награда вернёт ему уверенность в себе», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

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