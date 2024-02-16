Коновалов — о выступлении в смешанной эстафете: лёжка плохая, с давлением не справился

Российский биатлонист Савелий Коновалов, представляющий команду Свердловской области, высказался о своём выступлении в смешанной эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024. Сборная Свердловской области одержала победу в этой гонке.

«Лёжка была плохая, с давлением не справился. Стоя хорошо сработал, для себя быстро. На кругу все силы отдал. Как соперничество с такими аксакалами? Бороться можно (улыбается).

Тренер сегодня говорил на рубеже справиться и на трассе много не проигрывать. У меня было хорошее скольжение для такой погоды», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Спартакиада — 2024. Биатлон. Златоуст.

Смешанная эстафета

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин) — 1:06.35,9 (1 круг + 9 дополнительных патронов).

2. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов) — отставание 13,9 секунды (0+8).

3. Красноярский край (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) +20,8 (0+0).