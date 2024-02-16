Бажин — о победе в эстафете: наша команда сегодня выглядела сильной, мы шли к этой победе

Чемпион мира среди юниоров в эстафете российский биатлонист Кирилл Бажин высказался о победе в смешанной эстафете на Спартакиаде в Златоусте.

«Мы шли к этой победе и хотели этого. Конечно, это биатлон. Всякое могло произойти. Мы не могли быть уверены в том, что выиграем сегодня, всякие нюансы могли произойти. Но наша команда сегодня выглядела сильной. Хорошо, что всё так сложилось. Ошибка на последнем рубеже последним выстрелом была своя. Надо её исправлять, и всё.

Мужскую эстафету тоже бегу. Может, поменяется этап», — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, за команду Свердловской области, одержавшую победу в гонке, выступали Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин.