Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии на ЧМ-2024

Тандреволд пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд пропустила пресс-конференцию, которая состоялась сегодня, 16 февраля, сообщает TV2.

Появление спортсменки на пресс-конференции было запланировано, однако за час до мероприятия стало известно, что Тандреволд не примет участия в общении с прессой.

«Решение было принято на основе оценки состояния спортсменки», — сообщил менеджер сборной Норвегии Халвор Леа.

Напомним, Тандреволд, которая лидирует в общем зачёте Кубка мира среди женщин, была разочарована результатом одиночной смешанной эстафеты, которая состоялась накануне. Спортсменка бежала эту гонку с норвежцем Йоханнесом Бё. Дуэт занял третье место. Провальная стрельба Тандреволд лишила Норвегию шанса на борьбу за золото в этой гонке.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Видео
Тандреволд показала, как команда встретила её после упущенного золота на ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android