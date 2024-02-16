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Эберг и Самуэльссон отреагировали на предложение их тренера выпить пиво

Эберг и Самуэльссон отреагировали на предложение их тренера выпить пиво
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Шведские биатлонисты Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг отреагировали на предложение Вольфганга Пихлера, главного тренера сборной Швеции по биатлону, выпить пива. Самуэльссон заявил, что пиво для Пихлера — это любимое решение проблемы, а Оберг сказала, что пиво — не её любимый напиток. Их слова приводит AftonBladet.

Самуэльссон: Универсальное решение Вольфганга Пихлера — это пиво. Но сегодня вечером мне не будет пива. Я смогу выпить пива в воскресенье вечером, когда выиграю масс-старт, не раньше…

Эберг: Я не очень люблю пиво.

Напомним, предложение Вольфганга Пихлера было связано с плохими результатами сборной на чемпионате мира по биатлону, ведь его спортсмены взяли лишь одну медаль в семи прошедших гонках.

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