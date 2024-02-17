Логинов и Бабиков высказались о завершении карьеры Елисеевым

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов высказались о завершении профессиональной карьеры Матвеем Елисеевым. Вчера, 16 февраля, спортсмен заявил, что закончит карьеру по окончании Спартакиады сильнейших.

«Матвей — умный парень, и он знает, что делает. Уверен, что у него будет более интересная и насыщенная жизнь после этого короткого периода в спорте. Не сомневаюсь, что он найдёт себя.

Удалась ли его карьера? Возможно, он не реализовался до конца, потому что он очень талантливый и сильный парень. Конечно, он мог бы взять больше медалей, чем у него было. Но он большой молодец, он трудяга, можно эту карьеру занести в актив», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Бабиков добавил: «Матвей однозначно был весомой личностью в биатлоне. Оценивая его спортивные результаты, могу сказать, что у него был огромный потенциал. Далеко не многие наши спортсмены могут показывать максимальную скорость. Только Логинов, если брать из современного поколения.

Больше никто настолько высокую скорость не умел развивать. У него были и другие сильные стороны, поэтому он был весомой личностью в биатлоне.

Он неглупый молодой человек, который давно пробует себя в разных направлениях. Надеюсь, что он нащупал уверенность, чтобы не потеряться после спорта. Хотелось бы, чтобы и про спорт он не забывал, поддерживал хорошую физическую форму».