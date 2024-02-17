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Сола: неудачи на Спартакиаде сказываются на мне. Мне сложно возвращаться домой

Сола: неудачи на Спартакиаде сказываются на мне. Мне сложно возвращаться домой
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала промежуточные итоги женской эстафеты на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Это единственная гонка, которой я довольна на этой Спартакиаде. Не ожидала, что будет такое преимущество после первой стрельбы. Бежали вместе с Тамарой Дербушевой, которая показывала просто блестящие результаты. Так что я просто настраивалась на работу.

Если честно, я так спокойно отнеслась к гонке, потому что все неудачи на Спартакиаде тяжело сказывались на мне. Мне сложно было возвращаться домой. Так что сегодня ни на что я особо не рассчитывала, у меня уже не было сил расстраиваться. На эту гонку я вообще не настраивалась, просто выходила делать то, что умею.

Не знаю, с чем связаны такие отрывы. Со стороны виднее. Мне сложно судить, я бежала свою гонку. Не знаю, как Динара настраивалась на гонку. Мы вместе не тренируемся. Надеюсь, что у неё будут достойная стрельба и хороший ход», — передаёт слова Солы корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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