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Свердловские биатлонистки со штрафным кругом выиграли эстафету на Спартакиаде-2024

Свердловские биатлонистки со штрафным кругом выиграли эстафету на Спартакиаде-2024
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В Златоусте прошла женская эстафета в рамках соревнований биатлонистов на Всероссийской зимней Спартакиаде сильнейших – 2024. Её выиграла команда Свердловской области. Вторыми к финишу пришли представительницы Красноярского края. Тройку призёров замкнула сборная Беларуси.

Стоит отметить, что после первого этапа гонки белоруски шли первыми с преимуществом над соперницами в более одной минуты.

Биатлон. II-я Спартакиада сильнейших, Златоуст. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) — 1:13.06, 1 (1 штрафной круг + 6 промахов).
2. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова) — отставание 59,1 (0 + 8).
3. Беларусь (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко) +1.28,8 (0 + 4).

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