Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2022, чемпионка России Наталья Гербулова прокомментировала завоевание эстафетного серебра в составе сборной Красноярского края на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Это эстафета, последний этап, нервы. Всё-таки главный старт сезона. И всё-таки в Красноярске не так часто у нас получается командой заезжать в призы, а тут уже вторая медаль. Ещё и на главном старте. Я считаю, для Красноярского края — это большая радость и счастье.

Спартакиада ещё не закончилась, у нас завтра гонка. Я, конечно, расстроилась после индивидуальной гонки. В принципе, первые две гонки, спринт с пасьютом, тоже прошли достаточно неплохо. Хотелось бы, конечно, попасть в призы. У меня были все шансы, но я их не использовала. Видимо, это всё вернулось мне и нашей команде. О целях на масс-старт не буду рассказывать. Давайте мы опустим этот вопрос и уже завтра подведём итоги. Я не буду раскрывать все свои цели и рассказывать об этом всем», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.