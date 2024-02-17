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Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края

Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края
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Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2022, чемпионка России Наталья Гербулова прокомментировала завоевание эстафетного серебра в составе сборной Красноярского края на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Это эстафета, последний этап, нервы. Всё-таки главный старт сезона. И всё-таки в Красноярске не так часто у нас получается командой заезжать в призы, а тут уже вторая медаль. Ещё и на главном старте. Я считаю, для Красноярского края — это большая радость и счастье.

Спартакиада ещё не закончилась, у нас завтра гонка. Я, конечно, расстроилась после индивидуальной гонки. В принципе, первые две гонки, спринт с пасьютом, тоже прошли достаточно неплохо. Хотелось бы, конечно, попасть в призы. У меня были все шансы, но я их не использовала. Видимо, это всё вернулось мне и нашей команде. О целях на масс-старт не буду рассказывать. Давайте мы опустим этот вопрос и уже завтра подведём итоги. Я не буду раскрывать все свои цели и рассказывать об этом всем», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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