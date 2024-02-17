«Мне не хватило скорости». Смольская — о трудностях в женской эстафете

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о трудностях, которые были на дистанции женской эстафеты.

«Первый этап у нас был великолепный, мы ушли в отрыв, поэтому нам с девчонками оставалось только поддержать прыть Анны. Свой этап оценю на четвёрку. Я могла лучше. Думаю, что лёжа мне не нужно было промахиваться — тогда бы ушла с Красноярском вместе, и на последнем этапе мы бы с ними разбирались. Но состав у нас пока не самый сильный, но я рада, что мы смогли показать, на что способны, и занять призовое место.

На последних метрах дистанции мне не хватило скорости. На первом круге мне пришлось ехать вместе с Екатериной Кулаковой из Красноярска, и, может быть, это был не мой темп. Пока я только прислушиваюсь к своим ощущениям. Сложно, когда ты не знаешь своей скорости. Вспоминая свои лучшие годы, могу сказать, что я бегала побыстрее (улыбается).

Планы на остаток сезона? Планирую принять участие и в чемпионате России в Тюмени и на этапе Кубка Содружества в Мурманске», — сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, сегодня завершилась женская эстафета 4х6 км в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 в Златоусте. Сборная команда Беларуси заняла третье место, отстав от лидеров из Свердловской области на 1 минуту 28,8 секунды. Они также допустили четыре промаха на огневых рубежах.