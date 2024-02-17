Логинов: тот, кто скажет, что не скучает по Кубку мира, будет большим обманщиком

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов признался, что тяжело воспринимает морозные гонки и скучает по тёплой погоде на этапах Кубка мира, от которых российские спортсмены отстранены из-за ситуации на Украине.

«Чувствую себя хорошо, просто есть проблемы со стрельбой, ну и морозы не дают на все 100% выступать хорошо. Я немного трудно их переживаю.

Скучаю ли по тёплым европейским этапам? Думаю, что тот, кто скажет «нет», будет большим обманщиком», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

В данный момент Логинов находится в Златоусте, где проходит Всероссийская Спартакиада сильнейших — 2024. Александр пока неудачно выступает на турнире: 13-е место в спринте, 11-е в пасьюте и 32-е в индивидуальной гонке.