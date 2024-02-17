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Халили рассказал о наблюдениях за ЧМ по биатлону

Халили рассказал о наблюдениях за ЧМ по биатлону
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Победитель масс-старта на Спартакиаде сильнейших Карим Халили рассказал о своих наблюдениях за чемпионатом мира по биатлону и выразил благодарность болельщикам, которые приходят на старты даже в сильный мороз.

«За чемпионатом мира слежу. Норвежцы молодцы, доминируют по очереди. Есть и удивительные результаты в том плане, что и в индивидуальной гонке у многих ребят в конце были западения. Но на самом деле они показывают хороший уровень и серьёзный биатлон. Конечно и в том году норвежцы были главными фаворитами в эстафете, но победили французы. Поэтому в эстафете всякое может случится, но понятно, что фавориты всё-таки норвежцы. Шведы, я думаю, у них даже лидеры сейчас не в самом лучшем состоянии. Поэтому, даже в случае ошибок на рубеже у лидеров, наверно, шведам будет очень тяжело.

Я очень рад, что здесь создана такая атмосфера, здесь создано всё для болельщиков, которые могут стоять и на трассе, и на трибунах, и что у них у самих есть желание приходить и болеть. Неважно, что на улице такой мороз стоит. Хочется выразить им огромную благодарность за это, и это нас только заряжает» — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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