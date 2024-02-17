Ида Льен прокомментировала своё провальное выступление в эстафете на ЧМ-2024

Норвежская биатлонистка Ида Льен прокомментировала своё провальное выступление на третьем этапе женской эстафеты, проходившей в рамках чемпионата мира — 2024. Спортсменка приняла этап, когда её команда шла на втором месте, уступая лидерам, эстонкам, 19,2 секунды, однако на второй стрельбе Льен зашла на два штрафных круга и пришла к смене этапа на восьмом месте с отставанием от лидера в 1 минуту 40,6 секунды.

«У меня такое чувство, будто мне не нужно было бежать эту эстафету. Нет ничего весёлого в том, чтобы разрушать команду. Я сегодня не очень счастлива», — приводит слова спортсменки VG.

Иду Льен поддержала коллега по команде, Юни Арнеклейв, бежавшая в гонке второй этап: «Больно смотреть. Мы знаем, что она делает всё, что в её силах, но она сама этого не осознаёт. Мы просто должны поддержать её как можно лучше».

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