Йоханнес Бё: в биатлоне может случиться всё, но то, что произошло сегодня, — ужасно

Норвежские биатлонисты прокомментировали завоевание второго места в мужской эстафете на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«В этом виде спорта может случиться всё, что угодно, но то, что произошло сегодня, ужасно. Мы так сильно лидировали. Это ужасно», — приводит слова Йоханнеса Бё норвежский TV 2.

«Конечно, мы разочарованы этим результатом, ведь только золото было бы хорошим результатом. Мы чувствуем, что получаем плохую награду за тяжелый труд. Я думаю, что все четверо из нас умерли на четвёртом этапе. Всем пришлось много работать, а потом дело не дошло до победы», – добавил Тарьей Бё.

«Это было сочетание всего. Сегодня я чувствовал себя в невероятной форме. На лыжах можно ехать немного быстрее, чем положено. Я старался идти нормально и контролировать дыхание. Но перед первым выстрелом я немного перестарался. Я слишком долго задерживал дыхание. Потом я испытал нехватку кислорода. Это дорогого стоило», — объяснил свои промахи Ветле Шоста Кристиансен.

Напомним, Кристиансен, чья сборная лидировала в течение всей гонки, зашёл на три штрафных круга на заключительной стрельбе и упустил золото турнира.