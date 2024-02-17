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Самуэльссон: вчера я весь день ходил и говорил, что мы можем победить

Самуэльссон: вчера я весь день ходил и говорил, что мы можем победить
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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон высказался о сенсационной победе своей сборной в мужской эстафете на чемпионате мира — 2024. Спортсмен бежал в гонке четвёртый этап и смог забрать золото для своей команды после того, как лидер гонки, норвежец Ветле Шоста Кристиансен, зашёл на три штрафных круга на финальной стрельбе.

«Это фантастическое чувство. Вчера я весь день ходил и говорил, что мы можем победить. Я боролся со своей серией ошибок и ужасно нервничал, когда выходил на старт. Но когда я увидел, что Ветле промахнулся, я подумал: «Если мы когда-нибудь и выиграем, то только сейчас», — приводит слова спортсмена SVT.

Ранее сборная Швеции никогда не побеждала на чемпионатах мира в мужской эстафете.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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