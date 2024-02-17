Мать Самуэльссона — о победе шведов на ЧМ: я всю неделю носила золотую куртку — и наконец

Мать шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, олимпийского чемпиона и чемпиона мира, София рассказала, что всю неделю носила куртку золотого цвета, веря в победу сына на проходящем в Нове-Место (Чехия) чемпионате мира — 2024.

Напомним, сегодня, 17 февраля, сборная Швеции сенсационно победила в мужской эстафете после того, как норвежец Ветле Шоста Кристиансен, лидер гонки, ушёл на три штрафных круга после финальной стрельбы, а завершающий гонку у шведов Себастиан Самуэльссон был точен.

«Всё получилось. Совершенно потрясающе. У меня нет слов, это Себастиан в самых лучших его проявлениях. Я всю неделю носила золотую куртку — и наконец.

Всегда всё лучше всех знают те, кто сидит дома на диване. Выйдите и посмотрите, как они тренируются, сколько времени проводят на тренировках каждые сутки. Они очень хороши. Биатлон — вид спорта, в котором главное не только привезти домой медали. Нужно поражать мишень каждым выстрелом, который вы делаете», — приводит слова Софии Самуэльссон Aftonbladet.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.