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Бьорндален: Бё храпел по ночам, поэтому мы не были соседями по комнате на сборах

Бьорндален: Бё храпел по ночам, поэтому мы не были соседями по комнате на сборах
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, почему не смог жить в одной комнате с юным Йоханнесом Бё на сборах с норвежской командой в 2012-м.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
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«Это было в 2012, кажется. Нас заселили с ещё юным Йоханнесом Бё. Он жил на втором ярусе двухспальной кровати. Это было волнительно, пока я не обнаружил, что он храпит по ночам, как старик. С тех же пор мы больше не могли быть соседями по комнате», – приводит слова Бьорндалена NRK.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Отметим, что в данный момент Йоханнес Бё – третий биатлонист по количеству побед в истории этого вида спорта. Его опережают лишь француз Мартен Фуркад (83) и Бьорндален (95).

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