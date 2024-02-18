Шипулин: норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.

«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами – да. Отслеживаю наши внутренние старты. Но, естественно, каждый день читаю новости, понимаю, кто и как бегает. Без российских спортсменов биатлон уже неинтересен. Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», — сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Шипулин был замечен в Златоусте. Он стал почётным гостем соревнований биатлонистов в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024. В частности, он наградил победительниц прошедшего масс-старта, который неожиданно выиграла 22-летняя Юлия Шеллер.