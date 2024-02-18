Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шипулин: норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских

Шипулин: норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских
Комментарии

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.

«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами – да. Отслеживаю наши внутренние старты. Но, естественно, каждый день читаю новости, понимаю, кто и как бегает. Без российских спортсменов биатлон уже неинтересен. Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», — сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Шипулин был замечен в Златоусте. Он стал почётным гостем соревнований биатлонистов в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024. В частности, он наградил победительниц прошедшего масс-старта, который неожиданно выиграла 22-летняя Юлия Шеллер.

Материалы по теме
Мгновенная карма. Перед провалом в эстафете Кристиансен отправил шведам цветы с издёвкой
Мгновенная карма. Перед провалом в эстафете Кристиансен отправил шведам цветы с издёвкой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android