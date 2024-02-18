Гореева — о масс-старте: третье место для меня — это поражение. Я недовольна результатом

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, обладательница Кубка России – 2022/2023 по биатлону Анастасия Гореева прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Сегодня рассчитывала победить, потому что накануне это удалось моему жениху Кариму Халили. Всю гонку шла и была практически уверена, что выиграю. К сожалению, на последнем рубеже у меня случилась осечка, вылетел патрон – это меня немножко выбило, совершила промах. Я расстроена этой бронзой, недовольна результатом.

В спринте была самая ценная бронза: не знала, на что я готова в первой гонке, не знала своё состояние, и спринтерская дистанция довольно тяжёлая. Была рада, что там удалось завоевать третье место. Также у меня есть серебряная награда в эстафете: эта медаль тоже очень достойная, вся команда сражалась и заняла второе место.

В целом турниру поставлю оценку «четыре»: несмотря на не очень боевое состояние, удалось взять медали в четырёх из шести гонок.

Турнир подошёл к концу, и мы сейчас поедем на этапы Кубка России – думаю, будет заметен контраст. Сомневаюсь, что там будет более 10 тысяч болельщиков. Довольно досадно, что сезон здесь закончился, – дальше такой атмосферы уже не будет.

Я ходила и шутила с судьями: «Почему не перенесли гонку, очень холодно!» Насколько знаю, лыжникам немного перенесли гонку – мы тоже могли подвинуться. Но на старте уже было достаточно комфортно, чтобы бежать.

Вчера Карим выиграл, сегодня у меня был масс-старт – я сегодня очень плохо спала, настраивалась на сегодняшнюю победу. Возможно, так перенастроилась, что третье место для меня – это поражение сейчас. Карим меня уже поддержал: сказал, что в таком тяжёлом состоянии взять столько медалей – это очень хорошо. Но, к сожалению, нет золота – была задача выиграть на Спартакиаде хотя бы одну гонку, цель не выполнена», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.